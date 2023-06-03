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Ankara Çayı Tam Kapasiteye Ulaştı

Ankara Çayı Tam Kapasiteye Ulaştı

Güncel Haberler

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Ankara Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Ankara Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden itibaren etkisini artırdı. Kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı'nın su seviyesi tam kapasiteye ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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