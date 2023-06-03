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Ankara Çayı Tam Kapasiteye Ulaştı

Güncel Haberler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Çayı'nın tam kapasiteye ulaştığını ve sınır noktasında çalıştığını açıkladı. Yavaş, altyapı hatlarının dolduğunu ve deşarj sürecinin uzadığını belirtirken, 4140 personelin sahada olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Çayı hakkında "Değerli hemşehrilerim, Ankara Çayı tam kapasiteye ulaşmış olup sınır noktasında çalışmaktadır. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. 4140 personelimizle sahadayız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, resmi Twitter hesabından Ankara Çayı'nın videosunu paylaştı. Yavaş, paylaşımına şu notu yazdı:

"Değerli hemşehrilerim, Ankara Çayı tam kapasiteye ulaşmış olup sınır noktasında çalışmaktadır. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. 4140 personelimizle sahadayız. Her bir ihbarla tek tek ilgilenip olumsuzlukların hepsine müdahale ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Ankara Güncel Haberler

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