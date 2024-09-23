Kadın İstihdamı İçin İş Birliği Protokolleri İmzalandı
Çalışma Bakanı Işıkhan, 'Nitelikli İş Gücü Yetiştirme ile Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolleri İmza Töreni'nde konuşarak, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için atılan adımları vurguladı. Protokoller sayesinde iş gücü kalitesinin artırılması ve kadınların istihdamına yönelik yeni fırsatlar yaratılması hedefleniyor.
ANKARA Çalışma Bakanı Işıkhan, 'Nitelikli İş Gücü Yetiştirme ile Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolleri İmza Töreni'nde konuştu
Politika Ekonomi Güncel
Sıcak Gelişme:
İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 182'ye çıktı