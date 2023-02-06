Ankara Büyükşehir'in Yardımları Deprem Bölgelerine Doğru Yola Çıktı. Güncel Haberler Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kahramanmaraş depreminin ardından başlattığı yardım seferberliği kapsamında topladığı acil ihtiyaç malzemelerini göndermeye başladı. ABB Başkanı Yavaş, “Hazırlanan yardımları beklemeksizin deprem bölgelerine gönderiyoruz” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kahramanmaraş depreminin ardından başlattığı yardım seferberliği kapsamında topladığı acil ihtiyaç malzemelerini göndermeye başladı. ABB Başkanı Yavaş, "Hazırlanan yardımları beklemeksizin deprem bölgelerine gönderiyoruz" dedi. ABB, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere yardım için kampanya başlattı. Başkentlilerin, afet bölgelerinde ilk olarak ihtiyaç duyulan eldiven, mont, bot, bere, kışlık giysi, katalitik, tüp, yatak, battaniye, powerbank, konserve gıdalar, çocuk bezi, çocuk maması, hijyenik ped, hijyen malzemesi gibi eşyaları elden teslim ettiği Yenimahalle Toptancı Hali içerisindeki BELKO Soğuk Hava Deposu'ndan araçlar, deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Mansur Yavaş, "Hazırlanan yardımları bekletmeksizin deprem bölgelerine gönderiyoruz" acıkmasını yaptı. Kaynak: ANKA / Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Güncel Haberler

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