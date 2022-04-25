ANFA'dan Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı'ndaki 96 iş yeri için ihale

ANFA Genel Müdürlüğü, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan 96 kiralık iş yeri için ihaleye çıkıyor. Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı içerisinde bulunan taşınmazlar açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere 28 Nisan'da ihaleye çıkılacak.

ANFA Genel Müdürlüğü, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı'ndaki 96 adet taşınmazın kiraya verilmesi için ihaleye çıkıyor. ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak ihale, 28 Nisan tarihinde saat 14.00'te ANFA Genel Müdürlüğü İhale Salonu'nda düzenlenecek. İhaleye katılacak istekliler, iş yerlerine ait detaylı bilgiye 'https://www.anfa.com.tr/ihaleler/detay/526/' adresinden ya da '(0312) 596 90 00/ 1915" numaralı telefondan arayarak ulaşabilecek. Kamu İhale Kanunu'na göre ihaleye katılacak kişilerde aranacak şartlar ise şöyle:

"Gerçek kişiler için: Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. kimlik numarası, ikametgah belgesi ve tebligat adresi, noter tasdikli imza beyannamesi, Adli Sicil Kaydı, vekaleten katılım durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi."

İhaleye katılacak tüzel kişiler için aranacak şartlar da şöyle:

"Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler ve vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi), vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, vekaleten katılım durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi"

Ortak girişim olması halinde istenetek belgeler ise şöyle:

"Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin temin edecekleri belgeler, ihalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. İstekliler istenilen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir. E-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerli olacaktır."

(Ali Nargüner/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel