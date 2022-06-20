Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere kanola tohumu desteği Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bala, Evren, Haymana, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde kanola ekimi için tohum desteğinde bulunacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bala, Evren, Haymana, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde kanola ekimi için tohum desteğinde bulunacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, başkentte yerli üretimi artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik kırsal kalkınma desteklerine devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının Bala, Evren, Haymana, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde kanola ekimini teşvik etmek amacıyla ilk kez tohum desteğinde bulunulacağı aktarılan açıklamada, başvuruların, 17-27 Haziran'da "baskenttarim.ankara.bel.tr" internet adresinden yapılabileceği kaydedildi. Az su isteyen, katma değeri yüksek kanola bitkisinin, gıda ürünleri dışında biyoyakıt üretiminde de kullanıldığı belirtilen açıklamada, yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise çiftçi katkı payı ile dağıtılacak kanola tohumu desteğinden, 5 ilçede yaşayan, çiftçi belgesi ve sulu arazi varlığı bulunan çiftçilerin yararlanabileceği ifade edildi. AA / Mehmet Tosun - Güncel Polatlı Haymana Evren Güncel Haberler

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