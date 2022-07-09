Ankara Büyükşehir Belediyesinden zabıta personeline 'yakın savunma tekniği' eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesinde (ABB) görev yapan 220 zabıtaya "yakın savunma tekniği" eğitimi sonrasında sertifika verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre zabıta personeline görevi sırasında yaşanabilecek herhangi bir saldırının önlenmesi amacıyla yakın savunma teknikleri konusunda eğitim verildi.

EGO Spor Kulübü eğitmenleri eşliğinde 2 ay boyunca haftada 3 saat süren eğitim programı sonunda 220 zabıta personeli, Atatürk Spor Salonu'ndaki törenle sertifikalarını aldı.

Burada konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, yaklaşık 3 yıldır personelin kişisel kapasitelerini ve kariyerlerini daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Çokakoğlu, "En büyük amacımız, kamu hizmetlerini yerine getirirken hem vatandaşımıza etkin bir hizmet sunulmasını sağlamak hem de sizlerin bu işi severek ve daha donanımlı yapmanızı sağlamak. Vatandaşlara davranış biçimi ve mesleki etik açısından hepinize büyük sorumluluk düşüyor. Eğitime katılanları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitimler hakkında bilgi veren Zabıta Daire Başkanı Rıfkı Demircan ise eğitimdeki asıl amacın dövüş değil sadece kendini savunma olduğunu belirterek, "Eğitim sonucunda gördük ki bu eğitimler sahada personelin işine yarayacak. İlk defa savunma sporu eğitimi verildi. Katılan tüm personel başarıyla bu eğitimlerden geçti. Gençlerimize her türlü eğitimi veriyoruz, yakın zamanda da işaret dili ile ilgili bir eğitimimiz olacak." açıklamasında bulundu.???????