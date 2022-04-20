Ankara Büyükşehir Belediyesinden göçmen kuşlara özel yuva

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, kentte konaklayacak göçmen kuşlara özel yuva imalatı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, göçmen kuşlara özel ve tamamı atık malzemelerden geri dönüştürülen yuva yaptı.

Güdül ve Beypazarı ilçelerinde Doğa Araştırma Derneği gönüllüleri iş birliği ile belirlenen mahallelere 17 yuva monte edildi.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin göç güzergahı üzerinde bulunan alanlara özel yaşam alanları oluşturulması için atıl halde bulunan demirlere yuvarlak form vererek yuva haline getirildi.

Sıcak ülkelere göç etmeden önce Ankara'da da konaklayan leyleklerin göç güzergahlarını inceleyen Doğa Araştırmaları Derneği gönüllüleri ile iş birliği yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ankara'da leylek nüfusunun sürdürülebilirliğini ve yuvalanmalarını sağlamayı amaçlıyor.