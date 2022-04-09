Ankara Büyükşehir Belediyesinden Beypazarı'na merdiven hizmeti

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ilçesinde eğimli sokağa merdiven yaptı.

Kurtuluş Mahallesi'nden Zafer Mahallesi'ne geçişte kullanılan ve eğimli olduğu için vatandaşların yürümede zorlandığı sokağa, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından merdiven yapıldı, korkuluk yerleştirildi.

Mahalle muhtarı İsa Tanrıkulu, belediye yetkililerine teşekkür ederek, "İnsanlar özellikle kışın bu sokağı kullanırken zorlanıyordu. Merdiven ve korkuluk sayesinde mahalle sakinleri bundan böyle sokağı rahatlıkla kullanabilecek." dedi.