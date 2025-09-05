Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Arama Kurtarma Ekibi Kurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde Zabıta Arama Kurtarma (ZAK) ekibi kuruldu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Afet İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen eğitimlerin tamamlanmasının ardından Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde ZAK ekibi kuruldu.

AFAD ile koordineli çalışacak ve 32 personelden oluşan ekibin, hem başkent hem de Türkiye'nin afetlere hazırlık kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ZAK ekibi, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında ilk tatbikatını da gerçekleştirdi.

Deprem, sel, yangın gibi afetlerde görev alabilecek donanıma sahip ekip tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği bir deprem sonrası yıkılan binanın enkazında kalan yaralı vatandaş kurtarıldı.

Ekipler, yaralıyı güvenli şekilde enkazdan çıkarırken acil müdahale sonrası sedyeye alınan yaralı, ambulansla hastaneye nakledildi.

"ABB afet konusunda kurumsal kapasitesini artırma yolunda çok ciddi adımlar attı"

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, ZAK ekibinin kuruluş amacının, Ankara'nın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi olduğunu belirterek "Ankara Büyükşehir Belediyesi afet konusunda kurumsal kapasitesini artırma yolunda çok ciddi adımlar attı. Bunun meyvelerini de almaya başladık. Özellikle donanım ve personel bakımından hem itfaiye hem de zabıta daire başkanlıklarımız eskiye nazaran son derece iyi bir noktaya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Afetlere hazır olmak gerektiğini bildiren Çokakoğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, biz, yerel yönetimlerin bu tür konularda artık daha etkin hale gelmesini, o olaya müdahil olmasını arzuluyor ve buna yönelik politikalarımızı başkanımızın önderliğinde yürütmeye çalışıyoruz. Donanım bakımından çok iyi bir noktaya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ise doğal afetlerde can kayıplarını önlemek ve profesyonel müdahale sağlamak için ZAK'ın önemli bir güç olacağını belirtti.

ABB olarak, afetlere hazırlık kapsamında geniş çalışmalar yaptıklarını, Kahramanmaraş depreminde çıkardıkları tecrübeler ışığında afet planı hazırladıklarını kaydeden Erdal, bu plan kapsamında afetlerde ihtiyaç duyulacak malzeme, araç ve gereci Afet İşleri Daire Başkanlığının kurduğu Afet Lojistik Üssü ve Eğitim Merkezi'nde hazır tuttuklarını bildirdi.

ZAK ekibindeki personelin eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını aldıklarını belirten Erdal, "Bugünden itibaren gerek Ankara'da gerek Türkiye'nin herhangi bir yerinde bize verilecek görevleri arama kurtarma anlamında da yapmaya hazır hale geldik." ifadesini kullandı.