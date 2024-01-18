Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde 166 konutun tapusunu hak sahiplerine verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 5'inci etabında yapımı tamamlanan 166 konutun tapularını hak sahiplerine verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konutların tapu dağıtımı ve anahtar teslimi için tören düzenlendi. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, bürokratları, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

Yavaş, burada yaptığı açıklamada, önceliklerinin "15 yıllık mağduriyeti ortadan kaldırmak olduğunu" vurguladı.

Ankara'da kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için çalıştıklarını belirten Yavaş, "Bir yandan esnafımızı desteklerken bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin hepsinin yanında olduk." ifadesini kullandı.

Desteklerinin süreceğini aktaran Yavaş, "Varımız yoğumuz seçimden önce verdiğimiz söz gibi Ankara halkını zengin etmek. Başka projelere harcayacak beş kuruşumuz yok." değerlendirmesini yaptı.

"2021 yılında 4 bin 59 konut inşaatının temelini attık"

Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya da 2008'de başlatılan projenin yapımı süresinde hayatını kaybeden 46 kişinin tapularının yakınlarına teslim edileceğini belirtti. Çankaya, şunları kaydetti:

"2021 yılında 4 bin 59 konut inşaatının temelini attık, bu inşaatlar devam etmektedir. Bugün teslim edeceğimiz 166 konutla birlikte, toplam 782 konutu, en geç 3 ay içerisinde teslim etmiş olacağız. Geriye kalan 3 bin 277 konutun tamamını da 2024 içerisinde tamamlayıp, teslim etmeyi hedefliyoruz. Devamında, toplam 4 bin 332 konutun inşaatına da bu yıl içerisinde etaplar halinde başlamayı hedeflemekteyiz."

Çankaya, bugün teslim ettikleri 166 konutun 3+1 ve 100'er metrekare olduğunu ve inşaatların maliyetinin tamamen belediye kaynaklarından karşılandığını bildirdi.

Törende, hak sahiplerine tapuları teslim edildi.