Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti veriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, evde gündüz bakım hizmeti ile yaşlı ve engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor. 2023 yılının ilk altı ayında toplam 2 bin 202 engelli, bin 699 yaşlı vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veren ABB, bayramın ilk gününe kadar 365 eve temizlik, 42 vatandaşa da tıraş hizmeti vermeyi planlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), evde gündüz bakım hizmeti ile yaşlı ve engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor. 2023 yılının ilk altı ayında toplam 2 bin 202 engelli, bin 699 yaşlı vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veren ABB, bayramın ilk gününe kadar 365 eve temizlik, 42 vatandaşa da tıraş hizmeti vermeyi planlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuk, genç, kadın ve engellilerin yanı sıra yaşlı vatandaşlara da yönelik örnek projeleri hayata geçiriyor. 2023 yılının ilk altı ayında toplam 2 bin 202 engelli, bin 699 yaşlı vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veren ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri; çalışmalarını Kurban Bayramı öncesi artırdı. Bayramın ilk gününe kadar 25 kişilik bir ekiple; 365 eve temizlik, 42 vatandaşa tıraş, 12 eve bakım ve onarım ile 80 ibadethaneye temizlik hizmeti ulaştırılması hedefleniyor.

Ekipler ihtiyaca göre; kapı kolları, musluk tamiri, elektrik tamiri ve ampullerin değiştirilmesi, kırılan mobilyaların onarımı gibi birçok konuda da tadilat desteği sunuyor. Fiziksel yeterliliği olmayan yaşlıların beden temizliği ile saç ve sakal tıraşı, tırnak kesimi ve vücut bakımları da Yaşlı Hizmet Merkezi'nin sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Evlerine temizliğe gidilen vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine ilişkin şunları söyledi:

-Ahmet Kocatürk: "Camlarımı, yerleri, halıları her yeri ayrı ayrı temizliyorlar. Benim için çok iyi oluyor çünkü 30 yıldır yalnız yaşıyorum, kendim temizlik yapamıyorum. Bayram öncesinde geldiler temizlediler sağ olsunlar."

-Mustafa Demir: "Eşimin rahatsızlığından dolayı eşimin hizmetlerini de yaptığım için temizliği yetiştiremiyorum. Arkadaşlar geliyor temizliğimizi yapıyor. Biz bu hizmetten çok memnunuz. Düzenli olarak temizliyor şimdi de bayram temizliğine geldiler. Benim için çok avantaj sağlıyor camları, koltukları, kapıları, yerleri her yeri silip temizliyorlar tozları alıyorlar bizi zor durumdan kurtarıyorlar."