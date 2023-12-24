Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Ekipleri Beypazarı'nda Karla Mücadele Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

İlçenin yüksek kesimleri Karaşar Mahallesi ile Keltepe Mevkisi'nde sabaha karşı başlayan kar, yer yer sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahalle yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı ile Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda da Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.