Ankara Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Çamaşır Hizmeti Sunuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üniversite öğrencilerinin çamaşırlarını ücretsiz yıkayabileceği bir merkezi daha hizmete aldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, engelli ve yaşlıların da faydalandığı Kurtuluş, Beşevler ve Araplar'daki giysi yıkama merkezlerine Emniyet Mahallesi'nde yenisi eklendi.

Çamaşır yıkama merkezi, Atasoy Sokak'ta "Ders çalışmak sizden, giysilerinizi yıkamak bizden" sloganıyla üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuldu.

Açılışı gerçekleştiren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, merkezin Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Gazi Üniversitesine çok yakın olduğunu belirterek, merkezde yıkamanın yanı sıra kurulama ve ütü hizmeti de sunulacağını ifade etti.

Üniversite öğrencileri, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından alacakları öğrenci kartıyla giysi yıkama merkezinden yararlanabilecek.

İçerisinde 10 çamaşır yıkama ve 5 de kurutma makinesi bulunan giysi yıkama merkezi hafta sonu 12.00-13.00 saatleri dışında her gün 09.00-17.00 arasında ücretsiz hizmet verecek.