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Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başlıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak. Şölen kapsamında 6-12 yaş arasında 1000 çocuk ücretsiz sünnet edilecek. Aileler, başvurularını Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer belirtilen merkezlere yapabilecekler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Toplu Sünnet Şöleni" için kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplu Sünnet Şöleni'nde, bu yıl 6-12 yaş arasında 1000 çocuk ücretsiz sünnet ettirilecek.

Toplu Sünnet Şöleni için 24 Haziran'dan itibaren ailelerin başvuruları alınmaya başlanacak.

Aileler, kayıt için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Sincan Gıda Yardım Birimi'ne başvuruda bulunabilecek.

Aileler, sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin kimlik fotokopisi ve ikametgah ilmühaberi ile kayıt yaptırabilecek.

Belediye, sünnet kıyafetlerini karşılayacağı çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtacak.

Kaynak: AA / Güncel

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