Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sınavlarda Öğrencilerin Ulaşımını Ücretsiz Sağlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 Haziran Pazar günü yapılacak sınavlarda öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için hazırlıklarını tamamladı. Toplu taşıma araçlarının sefer sayıları artırılırken, adaylar sınav giriş belgelerini göstererek otobüs ve raylı sistemlerden ücretsiz yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4 Haziran Pazar günü yapılacak sınavlarda, öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için hazırlıklarını tamamladı. Toplu taşıma araçlarının sefer sayıları artırılırken, adaylar sınav giriş belgelerini göstererek otobüs ve raylı sistemlerden ücretsiz yararlanabilecek.

Öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, sınav dönemlerinde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. ABB, 4 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yüksek Öğretim Sınavı'nda (STS) adaylar ile görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidişlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

EGO Genel Müdürlüğü, LGS, YDUS, DUS ve STS'ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla 16 güzergahta toplam 45 ilave servis sağlayacak. İlave servis bilgileri ego.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

Sınav günü ANKARAY, 08.00-21.00 saatleri arasında 6 trenle 6 dakikada bir hizmet verecek. Ankara Metrosu ise 06.00-12.00 saatleri arasında 18 trenle 9 dakikada bir, 12.00-19.30 saatleri arasında da 22 trenle 7 dakikada bir çalışacak.

Sınavlara katılacak adaylar, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.