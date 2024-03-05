Ankara Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Mali Raporunu Yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Seçim Öncesi Mali Raporu'nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı.

ABB'den yapılan açıklamada, Büyükşehir'in, Seçim Öncesi Mali Raporu'nun vatandaşların erişimine açıldığı belirtilerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği 8 Nisan 2019 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arasındaki gelişmeleri gösteren mali tabloların açıklandığı rapora göre, borçlarda 5 yılda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma oldu." bilgisine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıkladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk. Şimdi de Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Durum Raporu'nu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını, kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz."