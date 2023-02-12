Ankara Büyükşehir Belediyesi, Salgın Riskine Karşı Deprem Bölgesinde Temizlik Çalışmalarına Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından hem afet bölgelerinde hem de Başkent’te depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki ekipler salgın hastalık riskine karşı temizlik çalışmalarını, bölgedeki Ankara İtfaiyesi ise arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından hem afet bölgelerinde hem de Başkent'te depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki ekipler salgın hastalık riskine karşı temizlik çalışmalarını, bölgedeki Ankara İtfaiyesi ise arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ilk gününden itibaren afetten etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan ABB ekipleri, bir taraftan da evlerini kaybederek Başkent'e gelen depremzedelerin barınma, ulaşım, giysi ve sıcak yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ANFA ekipleri ise bölgede yaşanabilecek salgın hastalık riskine karşı Hatay'ın merkezinde başlattığı temizlik çalışmasını sürdürüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, deprem bölgelerinde yapılan temizlik çalışmasını, "Büyük yıkımın bir sonucu olarak, deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız salgın tehdidiyle karşı karşıya. Kent Estetiği Dairesi ve ANFA ekiplerimiz, Hatay merkezde temizlik çalışmalarına başladı. Olası tehlikenin olumsuz sonuçlarını en aza indirmeye çalışıyoruz" diyerek duyurdu.

HATAY'A GÖNDERİLEN SAĞLIK KABİNİ GÖREVE BAŞLADI

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın deprem bölgesine gönderdiği sağlık kabini ve seyyar tuvalet de bölgeye ulaştı. Sağlık kabini, içerisinde bulunan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleriyle Hatay'da depremzedelere hizmet vermeye başladı.

YARDIM TIR'LARININ SEVKİYATI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent'te başlattığı yardım kampanyaları da Macunköy Metro İstasyonu Deprem Destek Toplama Merkezi ve BELKO Soğuk Hava Deposu'nda devam ediyor. 28 bölgede bulunan ANFA şeflikleri ve kent genelinde kurulan toplama merkezleri aracılığıyla ana toplama merkezlerine getirilen ürünler, gönüllü yurttaşlarla yapılan iş birliği ile ayrıştırılarak deprem felaketinin yaşandığı 10 ile gönderiliyor.

ANKARA KENT KONSEYİ YARDIM MAĞAZASI OLUŞTURDU

Ankara Kent Konseyi (AKK) de Gençlik Parkı içerisinde bulunan binalarında yardımları toplayarak kampanyaya destek olmayı sürdürüyor. AKK, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle beraber çalıştığı koordinasyon biriminde afetzedelerle hem iletişim ağı kuruluyor hem de sergi salonunda oluşturulan yardım mağazasından ihtiyaç desteği sağlanıyor. Toplam 600 kişinin başvurusunu alarak ihtiyaçlarını karşılayan Kent Konseyi, afetzedelere ulaşım desteğinde de buluyor.