Ankara Büyükşehir Belediyesi Pursaklar'da trafik sıkıntısını çözmek için yeni proje başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik sıkıntısını çözmek için yeni bir proje hazırladı. Proje kapsamında Pursaklar'a alternatif bir giriş-çıkış bulvarı ve yeni bir alt geçit yapılacak. Projenin ihalesi 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik sıkıntısının çözümü için harekete geçti. Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlar için kullanılan 'U Dönüş Alt Geçidi'ne alternatif bir giriş-çıkış bulvarı ve bu bulvarın Havaalanı Yolu'yla kesiştiği noktaya yeni bir alt geçit yapılacak. Projenin ihalesi ise 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlar için kullanılan 'U Dönüş Alt Geçidi'nin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle yaşanan trafik sıkıntısının çözümü için proje hazırladı. Trafik sıkıntısının yaşandığı noktaya alternatif bir giriş-çıkış bulvarı ve bu yeni bulvarın Havaalanı Yolu'yla kesiştiği noktaya da yeni bir alt geçit yapılması planlanıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı yeni bulvar ve üst geçit projesi için 18 Ekim 2023 tarihinde ihaleye çıkacak.

TOPLAMDA 6 ŞERİTLİ VE 700 METRE OLACAK

Pursaklar trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında yapılacak alt geçit, Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) ile 1566. Cadde kesişimine yapılacak.

Alternatif ve ilçeye yeni bir giriş-çıkış imkanı sağlayacak olan Pursaklar Alternatif Giriş Alt Geçidi, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak ve yaklaşık 700 metre uzunluğunda olacak.

Alt geçidin üzerinde planlanan kavşak ile Pursaklar ilçesi cephesinde Emek Caddesi ve Elfidan Sokak kesişimindeki kavşağa bağlantı yolu yapılarak ilçeye gelen ve ilçeden giden araçlar için Havaalanı Yolu'ndan tüm yönlere ulaşım imkanı sağlanacak.