Ankara Büyükşehir Belediyesi Plastik Atıkları Pelete Dönüştürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelerden toplanan plastik atıkları sulama borusuna, budanan ve derilen ağaçların parçaları ile odun atıklarını da yakacak olarak kullanılması amacıyla pelete dönüştürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), park ve bahçelerden toplanan plastik atıkları sulama borusuna, budanan ve derilen ağaçların parçaları ile odun atıklarını da yakacak olarak kullanılması amacıyla pelete dönüştürüyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine bağlı Belplas A.Ş ile Kahramankazan ilçesine kurulan Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi içerisindeki fabrikalardan birinde park ve bahçelerden toplanan atık plastikler geri dönüşümle damlama sulama borusuna, diğerinde ise çevreci olması ile yanma süresi ve sağladığı enerji bakımından verimli yakıtlar arasında ön plana çıkan pelet üretimi gerçekleştiriliyor.

1500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan tesiste başkent genelinde budanan ve derilen ağaçların parçaları ile odun atıklarının toplanarak tesise getirilmesiyle başlayan dönüşüm süreci, parçaların öğütülüp toz talaş haline getirilmesinin ardından Talaşlar kurutulup sıkılaştırılarak pelet haline getiriliyor.

Tesiste aynı zamanda Belediye tarafından park ve bahçelerden toplanan atık plastikler geri dönüşümle damlama sulama borusu haline getiriliyor. Üretilen damlama sulama boruları ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılarak kırsal destek de sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili, "Kurduğumuz iki fabrikada plastik atıklar damlama sulama borusuna, atık dallar, yapraklar ve ağaçlar pelete dönüşüyor. Cumhuriyetin başkenti Ankara yalnızca ekonomik dönüşümün değil çevresel dönüşümün de bir parçası oluyor." ifadelerini kullandı.

Belplas A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Bedir de üretilen damlama sulama borularının önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

" Plastik, çevre için korkunç bir katliam. Bertaraftı da zor. Bu plastik atıkların çevreye zararından öte ekonomiye de kazandırılması düşüncesiyle böyle bir sistem kurduk. Burada belediyemizin plastik atıklarını topluyoruz. Toplanan atıkları önce parçalıyoruz. Sonra granül hale getiriyoruz. Daha sonra da damlama sulama borusu yapıyoruz. Vahşi sulama ile yapılan tarım arazilerinde yaşanan verimsizliğin önüne geçmek için kırsal kesimde tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimize damlama sulama borularını verip 2 yılda bir eskisini getirdiğinde yenisini götürecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Günlük 35 kilometrelik bir üretim kapasitemiz var. Burada da asıl amacımız sıfır atık projesine yardımcı olarak atıkların bertarafı ile ilgili zor olan kısmı ekonomiye kazandırmak."