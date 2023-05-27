Ankara Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçelerden Toplanan Atık Çimleri Organik Gübreye Dönüştürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelerden toplanan atık çimler ile Ankara Toptancı Hali'nden getirilen yaş sebze ve meyveleri kompost yöntemiyle organik gübreye dönüştürüyor. Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi'nde yaklaşık 2 ayda üretilen 100-120 ton arasında gübre; ABB'nin park ve bahçelerinde değerlendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), park ve bahçelerden toplanan atık çimler ile Ankara Toptancı Hali'nden getirilen yaş sebze ve meyveleri kompost yöntemiyle organik gübreye dönüştürüyor. Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi'nde yaklaşık 2 ayda üretilen 100-120 ton arasında gübre; ABB'nin park ve bahçelerinde değerlendiriliyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş projeye ilişkin, "Dönüştürdüğümüz gübreyi park ve bahçelerimizde kullanarak yeşil dönüşümün bir parçası oluyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık anlayışı doğrultusunda sürdürülebilir çevre projelerine devam ederken ekonomiye de katkı sağlıyor. Bu kapsamda ABB, park ve rekreasyon alanlarından biçilen çimleri ve Ankara Toptancı Hali'nden alınan atık yaş sebze ve meyveleri gübreye dönüştürmeye başladı.

Başkan Yavaş, projeyi Twitter hesabında, şu açıklama ile duyurdu:

"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN BİR PARÇASI OLUYORUZ"

"Park ve bahçelerden toplanan çimleri, toptancı halinden alınan atık sebze, meyve ve yeşillikleri BELKA Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezimizde organik gübreye dönüştürüyoruz. Dönüştürdüğümüz gübreyi park ve bahçelerimizde kullanarak yeşil dönüşümün bir parçası oluyoruz."

"TOPRAKTAN ALDIĞIMIZI TOPRAĞA VERELİM"

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKA A.Ş. ile Ankara Toptancı Hali arasında imzalanan protokol kapsamında; halde çöpe atılmak üzere ayrılan yaş sebze ve meyveyi değerlendiren BELKA A.Ş. "Topraktan aldığımızı toprağa verelim" sloganı ile organik gübre üretmek için harekete geçti.

Ankara Toptancı Hali'nden alınan yaş meyve-sebze atıkları ve parklarda biçilen çim, Sincan ilçesi Tatlar bölgesinde 500 metrekarelik alana kurulan Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi'ne getiriliyor. İki hafta boyunca kapalı bir alanda çürümeye bırakılan atıklar daha sonra kompost edilerek organik gübreye dönüştürülüyor.

TOPRAK VE SUYUN KİRLENMESİ ENGELLENİYOR

İki aylık süreçte 100-120 ton gübrenin üretildiği projede elde edilen verimli organik gübre; park ve bahçelerde çim ekimi ile süs bitkilerinin dikiminde kullanılıyor. Kullanılan organik gübre sayesinde toprağın ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi engelleniyor. Proje kapsamında toprak kalitesi ile iyi tarım ve bitkinin gübreden yararlanma oranının artırılması, gübre tasarrufu sağlanması, gelecek nesillere geri dönüşümün ve organik tarımın aşılanması, çevre bilinci kazandırılması ve su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.