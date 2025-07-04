Ankara Büyükşehir Belediyesi Orman Yangınlarına Destek Gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 31 personel ve 18 araçla İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek sağlandıklarını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla Manisa'da 8 personel ve 5 aracın, İzmir'de ise 23 personel ile 13 aracın görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir ve Manisa'da devam eden orman yangınlarına müdahaleye destek verilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara İtfaiyesi başta olmak üzere Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ANFA Genel Müdürlüğü birimlerinden toplamda 31 personel ile su tankeri, dozer, çift kabin araç, arazöz ve tırlardan oluşan 18 araç bölgeye sevk edilmiştir."