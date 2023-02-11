Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yardım Sevkiyatı Sürüyor... 2 Bin 700 Depremzede Ankara'da Ağırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem afet bölgesinde hem de Başkent'te deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürürken, 2 bin 700 depremzede de belediyeye ait sosyal tesis ve evlere yerleştirildi. Deprem bölgesine 500’den fazla insani yardım tırı gönderen ABB, Macunköy Deprem Destek Toplama Merkezi ve Belko Soğuk Hava Deposu’nda da yardımları toplamaya devam ediyor. ABB ekiplerinin deprem bölgelerindeki arama kurtarma ve destek çalışmaları da sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem afet bölgesinde hem de Başkent'te deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürürken, 2 bin 700 depremzede de belediyeye ait sosyal tesis ve evlere yerleştirildi. Deprem bölgesine 500'den fazla insani yardım tırı gönderen ABB, Macunköy Deprem Destek Toplama Merkezi ve Belko Soğuk Hava Deposu'nda da yardımları toplamaya devam ediyor. ABB ekiplerinin deprem bölgelerindeki arama kurtarma ve destek çalışmaları da sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'yi yasa boğan depremin beşinci gününde de tüm olanaklarını afetzedeler için seferber etmeye devam ediyor.

Depremin ilk gününden beri afetten etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılan ABB ekipleri, bir yandan da depremlerin ardından yaşadıkları kentleri terk ederek Başkent'e gelen depremzedelere destek oluyor.

2 BİN 700 DEPREMZEDE AĞIRLANIYOR

10 ilde etkili olan deprem sonrasında Başkent'e gelen ve barınma sorunu yaşayan depremzedeler, Mamak ilçesi Araplar Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlara, Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştiriliyor.

ABB ekipleri, deprem bölgelerinden otobüslerle Ankara'ya gelen depremzedeleri ilk olarak AŞTİ'de karşılıyor. Sıcak yemek, otobüs bileti, giysi gibi acil ihtiyaçları tespit edilen vatandaşlar, gitmek istedikleri şehirlere ücretsiz olarak gönderiliyor ve barınacak yeri olmayanlar ise Araplar sosyal konutlarına ulaştırılıyor.

Tüm imkanların seferber edildiği konutlara yerleştirilen 2 bin 700 afetzedeye; üç öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen, gıda, sağlık, güvenlik, acil ambulans ve bebekler için süt ile mama desteği sağlanıyor.

Araplar sosyal konutlarında misafir edilen bazı afetzedeler, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Ahmet Doğan: "Başta Mansur Başkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Burada aşçısından müdürüne, kapıdaki güvenliğe kadar bizi en iyi şekilde karşılıyorlar. İhtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılıyorlar. Özveri ile çalışıyorlar. Biz bunu görüyoruz daha ne olsun. Zamanla daha da iyi olacak."

Berkay Ellek: "Gaziantep'ten geliyorum. Depremden kaçtık ailemle beraber. Binamız çok hasar aldı. Kalacak yer bulamadığımızdan dolayı Ankara'ya geldik. Yolda Mansur Yavaş'a mail atmıştım. Hemen dönüş yaptı. 'Hazırız sizi bekliyoruz, kalacak yeriniz hazır' dediler. Burada sıcak su, yeme içme, bottan tutun monta kadar her ihtiyacımız karşılanıyor çok teşekkür ederiz bunun için. Özellikle burada bir şey dikkatimi çekti bütün personeller güler yüzlü herkes bizi güler yüzlü sıcakkanlılıkla karşılıyor, içeri girerken güvenlikler 'Hoş geldiniz' diyor. Biz bu samimiyeti bile özledik gerçekten. Buradan Mansur Yavaş'a ve bütün belediye personellerine çok teşekkür ediyorum. Bizim için her şeyi seferber ettiler. Allah razı olsun onlardan."

PERSONELE DEPREM TRAVMALARI VE MÜDAHALE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personele yönelik olarak da "Deprem Travmaları ve Müdahale Teknikleri Eğitimi" düzenlendi. Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitimde de personele travmatize bireylerle ve çocuklarla çalışma ve yardım etme konularında bilgiler verildi.

İNSANİ YARDIM TIR'LARININ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara'da başlattığı destek kampanyaları ve Belediye imkanları ile doldurulan 500'den fazla TIR'a doldurulan malzeme deprem bölgesine sevk edildi.

28 bölgede bulunan ANFA şeflikleri ve kent genelinde kurulan toplama merkezleri aracılığıyla ana toplama merkezlerine getirilen ürünler, gönüllü vatandaşlarla yapılan iş birliği ile ayrıştırılarak deprem felaketinin yaşandığı 10 ile gönderiliyor.

Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra soğuk hava koşullarıyla de mücadele etmek zorunda kalan depremzedelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu malzemeleri Macunköy Deprem Destek Toplama Merkezi ve Belko Soğuk Hava Deposu dışında teslim edebilecekleri yardım noktaları şöyle:

-Altınpark ANFA Fuar Alanı

-Keçiören Esertepe Parkı

-Yenimahalle Cemre Parkı

-Pursaklar Recep Tayyip Erdoğan Parkı

-Sincan Harikalar Diyarı

-Etimesgut Göksu Parkı

-Çankaya Dikmen Vadisi

-Altındağ Gençlik Parkı

-Altınpark Tepehan

-Mamak 50. Yıl Parkı/Mavi Göl

-Çankaya Koru Metro İstasyonu

-Ayaş Kent Meydanı Belediye Binası

-Güdül Belediye Binası Önü

-Beypazarı Atatürk Parkı

-Nallıhan Kent Meydanı

-Polatlı Merkez

-Kahramankazan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı

-Çamlıdere Şeyh Semerkandi Türbesi Peyzaj Bina

-Çubuk Adnan Menderes Parkı

-Akyurt Osmanlı Mesire Alanı

-Altınpark Bitki Evi

-Haymana Terminal

-Şereflikoçhisar Terminal

-Gölbaşı Mogan Parkı

-Bala Merkez

Ankara Büyükşehir Belediyesi destek malzemelerinin bırakılabilmesi için ayrıca Batıkent Atlantis Meydanı, Ayrancı Pazarı, Arcadium AVM önü, Keçiören Şelale önü, Göksu AVM ve Sincan Lale Meydanı olmak üzere 6 yerde de geçici toplama noktası oluşturdu.

İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEME YARDIMI TOPLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde ilk yardım amaçlı kullanılabilecek ilaç ve tıbbi sarf malzemeler için toplama noktası kurdu. Gençlik Parkı Düğün Salonu'nda alınan acil ihtiyaçlar ise şöyle:

-Serum(fizyolojik/dekstroz) ve serum seti

-İntraket

-Kronik hastalık ilaçları

-Batikon

-Oksijenli su

-Sargı bezi (muhtelif ölçüler)

-Gazlı bez

-Elastik bandaj

-Flaster

-Acil Durum Koruma Örtüsü

-Atel

-Alçı ve açıl pamuğu

-Tıbbi boyunluk

Deprem bölgelerine sağlık malzemesi göndermek isteyen Ankaralılar başvuru ve iletişim için Başkent 153'ü arayabilirler.

DEPREM BÖLGESİNE 2 KONTEYNER GÖNDERİLDİ

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı deprem bölgesine ayrıca içinde ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri yer alan bir adet sağlık kabini ile bir adet seyyar tuvalet konteyneri gönderdi.

ANKARA KENT KONSEYİ'NDEN DEPREM DAYANIŞMASI

Ankara Kent Konseyi de Gençlik Parkı içerisinde bulunan binalarında yardım kampanyasına destek oluyor. Ankaralı vatandaşların, iş insanlarının ve firmaların kent konseyine getirdikleri yardım malzemeleri gönüllü gençler tarafından önce istasyonlar halinde tasnif ediliyor, ıslanmayacak şekilde ve içlerine kimi zaman içten mesajlar konularak paketleniyor ve üzerlerine açılma esnasında faydalı olabilecek içerik bilgisi yazılıyor. Yardım hazırlama süreci devam ederken Ankara Kent Konseyi bileşenlerinin oluşturduğu yardım ağı üzerinden tır, kamyon ve diğer taşıma araçları temin ediliyor.

PERSONELDEN DEPREMZEDELERE KAN DESTEĞİ

ASKİ Genel Müdürlüğü binasında depremden yaralı kurtulan vatandaşlar için kan bağışı kampanyası düzenledi. ABB'nin tüm birimlerinden personelin kan bağışında bulunduğu kampanyanın ilk gününde 100 ünite kan bağışı yapıldı.

116'NCI SAATTE GELEN GÜZEL HABER

Deprem haberinin alınmasının ardından afet bölgesine giderek Ankara İtfaiyesi, arama kurtarma çalışmalarına destek olmayı sürdürüyor. Ekiplerin, depremin 110'uncu saatinde Hatay'da Sevinç Hanım'ı enkaz altından çıkarmayı başardığını belirten ABB Başkanı Yavaş, "Depremin 116. saatindeyiz. Bir güzel haberimiz daha var. Sevinç Hanım'a sağ salim ulaştık" dedi

RÜZGAR VE ÇAKIL 28 VATANDAŞI KURTARDI

Yavaş, Ankara İtfaiyesi'nin patili kahramanları da deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında 28 canı kurtardığını da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile duyurdu. Yavaş, "Arama kurtarma ekibimizin patili kahramanları Çakıl ve Rüzgar bugüne dek 28 canımızı kurtardı. Enkazda yaralanan dostlarımızın tedavi süreci tamamlandı. Sahada hepimize umut olmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.