Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha Dek Sürdü

Başkent'te etkili olan kar yağışıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, teyakkuza geçti. Sahada bin 20 araç ve 2 bin 489 personel ile karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdü. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesapları üzerinden çalışmalarla ilgili Ankaralıları bilgilendirdiği gece boyunca, ABB’nin kar küreme araçları “kartakip.ankara.com.tr” adresi üzerinden canlı olarak takip edilebildi.

Başkent'te etkili olan kar yağışıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, teyakkuza geçti. Sahada bin 20 araç ve 2 bin 489 personel ile karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdü. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesapları üzerinden çalışmalarla ilgili Ankaralıları bilgilendirdiği gece boyunca, ABB'nin kar küreme araçları "kartakip.ankara.com.tr" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebildi.

Kar yağışının dün akşam saatlerinde Ankara'da etkisini artırmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde evlerinden çıkacak vatandaşların ulaşımda güçlük çekmemesi için teyakkuza geçti.

Büyükşehir ekipleri, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda merkez ve çevre ilçelerde karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına dayalı olarak sürdürüyor.

MANSUR YAVAŞ, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI HAKKINDA VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

Büyükşehir Belediyesi, gece boyunca 1020 araç ve 2 bin 489 personel ile sahada mesai yaptı.

Karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden de Başkentliler'i bilgilendirdi. Sabah saatlerinde yaptığı paylaşımında, "Mesai arkadaşlarımız sabaha kadar görevinin başında çalışmalarına devam etti. Tüm ana arterlerimiz, bulvar ve caddelerimiz açıktır. İşinize rahatça gidebilirsiniz. -5 derece hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma ile mücadelemiz sürüyor. Tedbirli olalım" ifadelerini kullanan Yavaş, yollardaki duruma "[kartakip.ankara.com.tr]kartakip.ankara.com.tr" adresi üzerinden ulaşılabileceğini hatırlattı.

ÇALIŞMALAR CANLI OLARAK İZLENİYOR

Türkiye'de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği proje kapsamında "kartakip.ankara.com.tr" adresi üzerinden vatandaşlar karla mücadele çalışmalarını canlı olarak takip edip, araçların konumuna, çalışma güzergahlarına ve plaka bilgilerine de anlık ulaşabiliyor. Böylece evine, işine ya da başka bir yere araçlarıyla gidecek olan Başkentliler, caddelerin durumu hakkında bilgi edinebiliyor.