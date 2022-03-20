Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nevruz Bayramı'nı türkülerle kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "21 Mart Nevruz Bayramı" dolayısıyla "Nevruz Konseri" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nevruz Bayramı dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Sabahat Akkiraz, Zeynep Başkan, Özgür Can Çoban ve Hüseyin Uğurlu sahneye çıktı.

Ayrıca, spor salonunun bahçesinde, Nevruz Bayramı'nın simgesi olan ateş yakıldı.

Etkinliklere, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Hüseyin Özcan, Sercan Çığgın ve Berkay Gökçınar, Meclis Üyesi Ali Turgut, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da katıldı.