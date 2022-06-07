Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Şiddetli ve Gök Gürültülü Yağış Uyarısı - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ankara'da başlayan ve 52,5 kilogram (mm) şiddetine kadar çıkan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 22.00'ye kadar sürmesi, yarın sabah ise erken saatlerde tekrar başlaması beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal medya hesabında şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, bu akşam saat 20.00'ye kadar gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğine dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Ankara'da başlayan ve 52,5 kg (mm) şiddetine kadar çıkan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 22.00'ye kadar sürmesi, yarın sabah ise erken saatlerde tekrar başlaması beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlerinden 1132 araç, 2322 personeliyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz. Hava tahminlerine güncelleme gelmesi halinde vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

ANKA / Güncel