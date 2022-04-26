Abb'den 'içecek Faturası' Yanıtı: 'Bahsedilen Tutar Başkanlık Makamının Değil Belediyenin 8 Ayrı Biriminin Toplam Harcamasıdır'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkanlık makamının içecek masrafının yıllık 1 milyon TL olduğu yönündeki haberlere yanıt verdi. Bahsedilen tutarın sadece başkanlık makamının değil özel kalem müdürlüğünün toplu harcama tutarı olduğu, bu rakama AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere grup odalarının giderlerinin de dahil olduğu belirtildi. Belediyenin açıklamasında, "İftira ve kin dolu açıklamalarla ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a karşı yapılan karalama kampanyalarının son dönemde arttığını görmekteyiz. Asıl kendi zihniyeti kirli olan bu çevrelerin kirli kampanyaları karşısında belediyecilik anlayışımızdan asla geri adım atılmayacak ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkanlık makamının içecek masrafının (çay, kahve, şeker, su, meşrubat vb.) yıllık 1 milyon TL olduğu yönündeki haberler üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı. Bu tutarın sadece başkanlık makamının değil özel kalem müdürlüğünün toplu harcaması olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle:

"BU İFTİRA DOLU HABERİ PAYLAŞAN MECLİS ÜYELERİ DE BAHSETTİKLERİ ÇAYDAN VE SUDAN İÇMİŞTİR"

"Görevden 'nedeni açıklanamayan şekilde' alındığı günden itibaren geçen 4,5 yıllık süreçte, sabahlara kadar iftira peşinde koşan trolbaşı ile onun vagonuna binen yamak troller ve havuz medyası temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamının içecek masrafının (çay, kahve, şeker, su, meşrubat vb.) yıllık 1 milyon TL olduğunu yazdı.

Bahsedilen tutar, başkanlık makamının değil özel kalem müdürlüğünün toplu harcama tutarıdır. Belediyenin 8 ayrı birimi ile konuk evleri de özel kalem müdürlüğüne bağlı olup yerli-yabancı davetlerin bütçesi bu tutarın içindedir.

Bunun dışında AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere grup odalarının, meclis başkan vekillerinin, meclis toplantılarının, encümen toplantılarının, Sayıştay denetçilerinin ve mülkiye müfettişlerinin de ilgili giderleri bu tutara dahildir. Yani bu iftira dolu haberi paylaşan meclis üyeleri de bahsettikleri çaydan ve sudan içmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından, 2016 yılında 1 milyon 243 bin TL güncel değerli, 2017 yılında ise 1 milyon 54 bin TL güncel değerli içecek harcaması yapılmıştır. Bununla birlikte çikolata ve kuruyemiş alımı da gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemde kuruyemiş ve bayramlar hariç çikolata alınmamaktadır.

"ANFA 2016 VE 2017'DE 32 MİLYON 302 BİN LİRALIK AJANDA ALMIŞ"

Önemle vurgulamak isteriz ki yeni dönemdeki tüm işlemler özel kalem müdürlüğümüzce resmi olarak yapılmakta olup kayıt altındadır. Önceki dönemde ise ABB Özel Kalem Müdürlüğü'nün hediyelik eşya ve temsil ağırlama giderlerinin belediye şirketlerinden yapıldığı bilinmektedir. Sadece ANFA şirketinden, bu kalemlerde 2016 yılında 1 milyon TL güncel değerli, 2017 yılında ise 2 milyon 500 bin TL güncel değerli harcama yapılmıştır. Bu iki yılda ANFA'nın, yalnızca ajanda alımına güncel tutar olarak toplam 32 milyon 302 bin TL harcadığı tespit edilmiştir.

İftira ve kin dolu açıklamalarla ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a karşı yapılan karalama kampanyalarının son dönemde arttığını görmekteyiz. Asıl kendi zihniyeti kirli olan bu çevrelerin kirli kampanyaları karşısında belediyecilik anlayışımızdan asla geri adım atılmayacak ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır."