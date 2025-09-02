Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 104 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilkokul ve ortaokula giden yaklaşık 104 bin çocuğun kırtasiye masrafları için Başkent Kartlara 91 milyon lira yatırdı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, sosyal destek alan ailelerin ilkokul ve ortaokula giden çocukları için verilen kırtasiye desteği kapsamında, Başkent Kartlara ilkokul öğrencileri için 1000, ortaokul öğrencileri için 750 lira yatırıldı.

Kartlarla yalnızca kırtasiyelerde alışveriş yapılabilecek ve kırtasiye malzemeleri istenen kırtasiyeden temin edilebilecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, ödenen toplam tutarın 91 milyon lira olduğunu belirterek, "Böylece hem çocuklarımızın eğitimde eşit şartlarda yol almasına katkı sunuyoruz hem de zorlu ekonomik koşullarda ayakta durmaya çalışan kırtasiye esnafımıza can suyu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, bir kırtasiye esnafı ve bir veli de uygulamanın öneminden bahsetti.