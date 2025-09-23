Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Konser İhalelerinde Kamu Zararı İddiası: 13 Gözaltı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konserde idareyi 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğrattıkları belirtilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler; eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi O.E., Universe Production Organizasyon şirketi sahibi S.E., Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm şirketi ortakları K.A. ve S.Ç., Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon şirketi ortağı A.A., Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm şirketi ortakları E.D. ve L.E. hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.