Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin aralık ayı 5'inci birleşimi gerçekleştirildi.

Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapılan ABB Meclisi toplantısında, gündem maddeleri okundu.

ABB ile Ereğli Belediyesi ve Sapanca Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü düzenlenmesi ve dolum tesislerinin taşınmasına ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle, ABB mülkiyetinde bulunan ve BELTAŞ A.Ş. tarafından işletilen otoparklarda 2026'da uygulanacak ücret tarifesine ilişkin Başkanlık yazısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, bazı meclis üyeleri de söz alarak değerlendirmelerde bulundu.