Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi aralık ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri okundu.

Asansörlerin periyodik bakım ve onarımlarının Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülmesi ile üniversitelerle ortak hizmet projeleri kapsamında Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurulmasına ilişkin başkanlık yazılarının oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, bazı meclis üyeleri gündem maddelerine ilişkin söz aldı.