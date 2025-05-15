Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, mayıs ayının dördüncü birleşimini gerçekleştirerek önemli gündem maddelerini oyladı. Toplantıda, 2025-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı, Kadın Dostu Kentler protokolü ve çeşitli taşınmazların değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mayıs ayının dördüncü birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Birleşimde, 2025-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı'na, ABB ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında Kadın Dostu Kentler 3 Programı konusunda işbirliği protokolü imzalanmasına, ABB envanterinde bulunan 770 litrelik 75 galvaniz kaplama çöp konteyneri ve 3 takım süpürge aracı fırçasının bedelsiz olarak Ayaş Belediyesine devredilmesine, mülkiyeti belediyeye ait ve mülkiyetine hissedar olunan 7 taşınmazın kat karşılığı, sınırlı ayni hak tesisi, trampa edilmesi veya satılarak değerlendirilmesine, EGO Genel Müdürlüğü personelinin 19-23 Mayıs tarihleri arasında yapacağı yurt dışı görevine ilişkin başkanlık yazıları, oy birliğiyle kabul edildi.

Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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