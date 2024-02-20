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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınmaya 880 Milyon TL Destek Verdi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmaya 5 yılda 880 milyon lira destekte bulunduklarını açıkladı. Yavaş, çiftçilerin tekrar üretim yapabilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmaya 5 yılda 880 milyon lira destekte bulunduklarını söyledi.

Yavaş, kırsal kalkınma kooperatifleri, birlik ve derneklerin temsilcileriyle Ankara Kent Konseyinde bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, belediyenin ihtiyaçlarını Ankaralı üreticilerden karşıladıklarını ifade eden Yavaş, "Artık yurt dışından bitki, ağaç getirmeyeceğiz. 'Projesi yok' diyenlere en büyük projem Ankara'da üretimi arttırmak, Ankara halkını zengin etmek." diye konuştu.

Türk çiftçisinin maliyet sorunları nedeniyle üretimi bırakmaya başladığını dile getiren Yavaş, şöyle devam etti:

"Biz kendi kendine yeten ender ülkelerden biriydik. Neden yurt dışından alma ihtiyacı hissettik, niye kendi çiftçimizi desteklemiyoruz? Oysa Anayasa'da da yazıyor, bütçenin belli bir yüzdesinin çiftçiye destek olarak verileceği. Yurt dışından getirip vatandaşa ucuz yediririz diye düşünürken yarın bir gün doğal gazda, petrolde olduğu gibi fiyatı onlar belirlemeye başlayacak. Üretim yapacak çiftçi de bulamayacağız. Rusya-Ukrayna savaşından sonra iklim değişikliği de gösterdi ki artık gıdaya erişim zorlaşıyor. Önümüzdeki yılların en büyük petrolü gıda olacak."

"Çiftçinin tekrar üretmesini sağlamalıyız"

Ata tohumunu saklamak için yer altında depolar yaptıklarını anlatan Mansur Yavaş, "Ankara'nın yüzdesi 97'si boş arazi. Bunun en az yüzde 50'si tarıma uygun. Bir şekilde destek olup çiftçinin tekrar üretmesini sağlamalıyız." dedi.

Çiftçinin üretime teşviki için belediye bünyesindeki Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından önemli çalışmalar yapıldığını bildiren Yavaş, "Kırsal kalkınmaya 5 yılda 880 milyon lira destekte bulunduk." dedi.

Köylerde güneş enerjisine yönelik çalışmalara değinen Yavaş, bu konuda yönetmelikte eksikler bulunduğunu ve hukuki düzenleme gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Mansur Yavaş Ankara Tarım Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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