Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokul Öğrencilerine Okul Kıyafeti Desteği Sağlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin ilkokula başlayan çocukları için okul kıyafeti desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına özel yeni bir destek projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan ailelerin okula giden çocukları için her yıl yapılan kırtasiye desteğine ek olarak bu yıl ilkokula başlayacak çocuklar için okul kıyafeti desteği de verildi.

Sadece okul kıyafeti alımlarında kullanılmak üzere Başkent Kart'a yatırılan 1000 liralık destek ödemesinden ilk aşamada 10 bin 166 öğrenci yararlandı.

Toplam 10 milyon 166 bin lira giysi desteği ödemesi yapılırken, ayrıca 101 bin 40 ailenin ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 119 bin 428 çocuğu için de 108 milyon 412 bin 750 liralık kırtasiye desteği ödemesi gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yaptıkları yardımlarla çocukların eğitim yolculuğuna omuz verdiklerini bildirdi.