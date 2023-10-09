Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokul Çağındaki Çocuklara Kantin Desteği Sağlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin 10 bin 762 çocuğu için aylık 550 TL kantin desteği sağlıyor. Bu destekle çocukların beslenme sorunları eğitim hayatlarını etkilememesi amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "İlkokul çağındaki evlatlarımızın beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla; sosyal yardım alan ailelerin 10 bin 762 çocuğu için aylık 550 TL kantin desteği Başkent Kartlarına yüklendi" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2022 yılında hayata geçirilen kantin desteği projesi devam ediyor. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilkokul çağındaki çocukların beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla çocuk başına 550 TL destek tutarını ailelerin Başkent Kartı'na yükledi.

ABB, konuya ilişkin X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İlkokul çağındaki evlatlarımızın beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla; Sosyal yardım alan ailelerin 10 bin 762 çocuğu için aylık 550 TL kantin desteği Başkent Kartlarına yüklendi."