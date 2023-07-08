Ankara Büyükşehir Belediyesi Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sulak ve yeşil alanlarda haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapmaktadır. Belediye ekipleri, durgun sular ve yeşil alanlarda üreyen haşereleri ilaçlama çalışmalarıyla müdahale etmektedir. Çalışmalar, 57 araç ve 230 personel ile sürdürülmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sulak ve yeşil alanlarda haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, toplum sağlığını korumak için sinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye ekipleri, yoğun yağışların ardından havaların ısınmasıyla özellikle durgun sular ve yeşil alanlarda üremeye başlayan larva, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelerdeki artışa ilaçlama çalışmalarıyla havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin tespit ettiği, Başkent 153'e bildirilen ve mahalle muhtarları tarafından yönlendirilen alanlarda çalışmalar, insansız hava aracı dahil 57 araç ve 230 personelle sürdürülüyor.

Ekipler ayrıca sulak alanlar, menfezler, süs havuzları, çöp alanları, foseptikler, yeşil alanlar, dereler, ırmaklar, çaylar ve gübrelik alanları da ilaçlıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şenel, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mücadelemizi alanın ihtiyacına göre hem havadan hem de karadan insansız hava aracı ve diğer ekipmanlarımız ile saha genelinde uygulamaya gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımız yaz ayları boyunca aralıksız devam edecek."