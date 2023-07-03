Ankara Büyükşehir Belediyesi, Depremzedeler İçin Bayram Pikniği Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesindeki depremzede vatandaşlar için bayram pikniği düzenledi. Piknikte yaklaşık 300 depremzede vatandaş temiz hava ve doğanın tadını çıkardı. Depremzedeler, düzenlenen etkinlikle moral bulduklarını belirterek belediyeye teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda Mamak ilçesi Araplar Mahallesi'ndeki Eserkent Sosyal Konutları'nda misafir edilen depremzede vatandaşlar için piknik düzenledi. Çubuk-1 Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen piknikte depremzede vatandaşlar doğanın ve güzel havanın tadını çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Başkentte misafir etmeye başladığı vatandaşları çeşitli sosyal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Mamak ilçesi Araplar Mahallesi'nde bulunan Eserkent Sosyal Konutları'nda kalan depremzede vatandaşlar için bayram pikniği organize etti.

DEPREMZE VATANDAŞLAR BAYRAMDA TEMİZ HAVA VE DOĞANIN TADINI ÇIKARTTI

Açıldığı günden bugüne kadar yılın her mevsiminde yoğun ilgi gören Çubuk-1 Rekreasyon Alanı bu defa depremzede vatandaşları ağırladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kayıplar yaşayan, memleketlerini terk eden ve Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden uzakta geçirmek zorunda kalan depremzede vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği piknikle moral buldu. Çubuk-1 Rekreasyon Alanı'nın da gerçekleştirilen piknikte yaklaşık 300 depremzede vatandaş, temiz hava, güneş ve doğanın tadını çıkarttı.

PİKNİK YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Buruk ve hüzünlü bir bayram geçirdiklerini söyleyen depremzede vatandaşlar düzenlenen piknikte biraz olsun yüzlerinin güldüğünü belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür etti:

-Kemal Aksaç: "Hatay'dan geliyoruz. Buruk bir bayram bizim için. Belediyemiz bize kucak açtı. Herkesin bayramını kutluyorum."

-İbrahim Aksaç: "Ailelerimizden uzaktayız. Hayat zaten bitti ama düzelecek inşallah… Organizasyon çok güzel oldu, güzel bir ortam. Mutluyuz, memnunuz."

-Elif Ayaz: "Malatya'dan geliyoruz. Çok güzel bir etkinlik, normalde de güzel etkinlikler yapıyoruz. Evimizi aramadık bu aktivitelerden dolayı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eksikliklerimizi, burukluğumuzu gidermeye ve yaralarımızı sarmaya çalışıyor. Mansur Yavaş Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz."

-Berrin Mısırlı: "Antakya'dan geliyorum. Çok güzel oldu, depremzedelerimize çok büyük bir destek. Bayramda herkes memleketine gidemedi ve bir burukluk yaşıyor. Bayramımız çok buruk geçiyor, kaybımız çok. Ama aşacağız bunları da yeneceğiz."