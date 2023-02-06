Mansur Yavaş: Ekiplerimiz Yola Çıktılar.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, “Ekiplerimiz yola çıktılar. Uçakla 2 kurtarma timi, 20 personel, 2 kurtarma aracı önden hareket edecek. K9 kurtarma ekibi, 2 personel, 2 köpek, kurtarma araçları, lojistik araçlar ve 40 kişilik kurtarma ekibimiz de yolda. Allah yardımcımız olsun” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, "Ekiplerimiz yola çıktılar. Uçakla 2 kurtarma timi, 20 personel, 2 kurtarma aracı önden hareket edecek. K9 kurtarma ekibi, 2 personel, 2 köpek, kurtarma araçları, lojistik araçlar ve 40 kişilik kurtarma ekibimiz de yolda. Allah yardımcımız olsun" açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin yola çıktığını duyurdu. Yavaş'ın sosyal medya hesabından saat 06.26'da yaptığı açıklama şöyle:

"Ekiplerimiz yola çıktılar. Uçakla 2 kurtarma timi, 20 personel, 2 kurtarma aracı önden hareket edecek. K9 kurtarma ekibi, 2 personel, 2 köpek, kurtarma araçları, lojistik araçlar ve 40 kişilik kurtarma ekibimiz de yolda. Allah yardımcımız olsun."