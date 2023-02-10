Ankara Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma, yardım ve içme suyu sıkıntısını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma, yardım ve içme suyu sıkıntısını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen Malatya'da, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan içme suyu sıkıntısı, ASKİ Genel Müdürlüğünün mobil içme suyu arıtma tesisiyle çözüldü. Depremzedelerin temiz suya ulaşabilmesi amacıyla da bir hat hastane bahçesine çekilerek çeşme kuruldu.

Motokuryeler yardım malzemelerini ulaştırdı

Ankara'dan Hatay'a giden yaklaşık 300 motokurye, bölgedeki ABB merkezinde gönüllü çalışmaya başladı.

Motokuryeler, sıkışık trafik koşullarında depremzedelere gıda, yemek, ilaç, hijyen ve temizlik malzemelerini ulaştırdı.

Enkaz çalışmalarına destek

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek olan Ankara İtfaiyesi, Kahramanmaraş'ta depremin 110'uncu saatinde Güler isimli bir kadın ile depremin 111'inci saatinde 8 yaşındaki Fatma'nın enkaz altından çıkarılmasına yardımcı oldu.