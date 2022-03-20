Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze yakınının havayolu ulaşımını ücretsiz sağlayacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalayacağı protokol kapsamında, başka şehre defnedilecek cenazenin bir yakınının uçak bilet ücretini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent dışı defin işlemlerinde, cenaze yakını bir kişinin uçak bileti ücretini de tek yön olarak karşılama kararı aldı.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı, yıllık ortalama 2 bin cenazeyi THY ile Ankara dışına gönderiyor. Bugüne kadar havayolu ile bir refakatçinin yüzde 20 indirimli uçak bileti ücretini karşılayan ve ücretsiz cenaze naklini gerçekleştiren Mezarlıklar Daire Başkanlığı, yeni düzenlemeyle cenaze yakının uçak bileti ücretini ödeyerek daha kısa sürede defin yapılacak kente ulaşımını sağlayacak.

Ücretsiz bilet için, Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile THY arasında protokol imzalanacak. Cenaze yakınlarından bir kişinin yüzde 20 indirimli bilet uygulamasından yararlanmasına da devam edilecek.

-"Önümüzdeki hafta protokol imzalandıktan sonra bu hizmeti yürürlüğe koyarız"

Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, ilçelere, komşu veya uzak şehirlere günlük ortalama 10-15 arası cenaze nakil edildiğini, son 2 yılda cenaze araç filosuna 65 araç ekleyerek, 87 cenaze aracıyla hizmet verdiklerini aktardı.

Karayolu dışında özellikle uzak yerlere cenazeyi uçakla da gönderdiklerini anlatan Bozan, şunları kaydetti:

"Cenazeyi uçakla gönderiyoruz ama yakını burada kalıyordu. Cenazenin karşılanması, oradaki işlemlerin yürütülmesi ile alakalı özellikle birinci derecedeki yakınları çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın talebi ile bir meclis kararı çıkardık ve böylece yakınlarından birini cenazeyle beraber uçakla ücretsiz göndereceğiz. Böylece cenazeyi kim karşılayacak problemini de ortadan kaldırmış olacağız. Önümüzdeki hafta protokol imzalandıktan sonra da bu hizmeti yürürlüğe koymuş olacağız."