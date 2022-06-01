Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya'daki 46 konut ve dükkanı satacak - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait 46 konut ve bir dükkandan oluşan taşınmazlar ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, ABB'nin Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"nde yer alan 46 konut ve bir dükkanı, 28-29-30 Haziran'da kapalı teklif usulüyle yapacağı 3 aşamalı ihaleyle satacak.

İhalede, takdir edilen bedel olarak 854 metrekarelik dükkanın fiyatı 6 milyon 800 bin lira olurken, konutlarda ise fiyatlar 950 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişecek.

İhaleyi kazanan isteklilerin, 120 ve 250 metrekare arasında büyüklükleri değişen konutların ödemesini peşin olarak yapmaları gerekecek.

İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Dairesinden alınabilecek.

Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.ankara.bel.tr" adresinde yer alan ihale duyuruları kısmından ulaşılabilecek.