Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 85'inci yılında 5 camide mevlit okuttu

Ankara Büyükşehir Belediyesince Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için mevlit okutuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesince Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için mevlit okutuldu.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde, cuma namazı öncesinde, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutularak, lokma dağıtıldı.

Ayrıca, Kocatepe, Melike Hatun, Eryaman Altay ve Sincan Organize Sanayi Cami'lerinde de anma programları düzenlendi.