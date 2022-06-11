Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Bugün Ankara'da Tüm İlçelerde Aynı Anda ve Son Yıllarda Görülmemiş Büyüklükte Sel Felaketi Yaşandı" - Haberler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Bugün Ankara'da Tüm İlçelerde Aynı Anda ve Son Yıllarda Görülmemiş Büyüklükte Sel Felaketi Yaşandı"

ANKA - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Bugün Ankara'da tüm ilçelerde aynı anda ve son yıllarda görülmemiş büyüklükte sel felaketi yaşandı. ABB'ye 985 su baskını, 188 mahsur kalma, 106 hasar, 148 ağaç devrilmesi, 125 çatı uçması ve 130 araç zararı olmak üzere toplam 1684 ihbar ulaştı… Büyükşehir Belediyesi 1277 araç 3138 personel ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bugün Ankara'da tüm ilçelerde aynı anda ve son yıllarda görülmemiş büyüklükte sel felaketi yaşandı. ABB'ye 985 su baskını, 188 mahsur kalma, 106 hasar, 148 ağaç devrilmesi, 125 çatı uçması ve 130 araç zararı olmak üzere toplam 1684 ihbar ulaştı… Büyükşehir Belediyesi 1277 araç 3138 personel ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün yaşanan fırtına ve baskınının ardından, oluşan maddi hasar ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Belediyenin açıklaması şöyle:

"Bugün Ankara'da tüm ilçelerde aynı anda ve son yıllarda görülmemiş büyüklükte sel felaketi yaşandı. ABB'ye 985 su baskını, 188 mahsur kalma, 106 hasar, 148 ağaç devrilmesi, 125 çatı uçması ve 130 araç zararı olmak üzere toplam 1684 ihbar ulaştı. Merkez dışında, Polatlı ve Haymana'da bugün toplam 13 köyde zarara neden olan yağışların yarın da gün boyu sürmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyesi 1277 araç 3138 personel ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir."

ANKA / Güncel

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