Ankara Büyükşehir, Birleşmiş Milletler'in 'Mcr2030' Afet Yönetimi Programına Üye Oldu - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kentlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi, iş birliği yapılması ile karşılıklı bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla başlatılan "Making Cities Resilience 2030 (MCR2030)" afet yönetimi programına üye oldu. Dışişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da resmi üyelik onayı alan ABB program sayesinde diğer ülkelerin şehirleriyle çalışarak, afet yönetiminde açık, şeffaf ve etkili mücadele sağlayacak bir yol haritasına da sahip olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kentlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi, iş birliği yapılması ile karşılıklı bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla başlatılan "Making Cities Resilience 2030 (MCR2030)" afet yönetimi programına üye oldu.

Dışişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından resmi olarak alınan üyelik onayı sonrası ABB, şehirlerin afetler yönünden potansiyelinin incelenmesi ve irdelenmesi başta olmak üzere diğer ülke şehirleriyle ortak çalışarak açık, şeffaf ve afetle etkili mücadelede yol haritası oluşturacak.

KARŞILIKLI TECRÜBE VE BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, ABB olarak yaptıkları başvurunun ardından onaylanan üyelik sistemi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu program Birleşmiş Milletler bünyesindeki kentlerin dirençli hale getirilmesi için altyapılarını birbiriyle konuşması, iş birliği yapması ve tecrübelerini paylaşması için düzenleniyor. Bütün hazırlıklarımızı yapıp başvurumuzu yapmıştık. Meclis kararını bekledik ve resmi başvurumuzu tamamladık. Şu anda hem Dışişleri Bakanlığından hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından resmi kabulümüzü de aldık. Biz Türkiye'nin afet planlaması içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceliklerini, kentimizi bekleyen afet risklerini ve bunlarla ilgili alınması gereken önlemleri özellikle afet öncesi süreçteki önlemleri planlamakla da görevliyiz. Şehrimizde yapmış olduğumuz çalışmaların tamamını yüksek teknolojili iyi şehir uygulaması örnekleriyle birleştirmek ve geliştirmek istiyoruz. MCR2030 programı bize bu anlamda hem çok ciddi katkı vererek yeni tecrübeler kazandıracak hem de bizim kendi tecrübelerimizi aktarmamız için bir imkan sağlayacak. Yurt dışındaki örnekleri yerinde gidip inceleyebilecek, kullanılmakta olan yazılım ile donanım altyapısında çok ciddi iş birliği ve ücretsiz yazılım transferleri söz konusu olabilecek. Büyükşehir adına büyük bir kazanç olacağını düşünüyoruz."

KENTLER ARASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR AFET YÖNETİMİ AĞI KURULACAK

ABB'nin programa üyeliğinin kabul edilmesi aynı zamanda şehirleri tanıma ve öğrenme ortamı ile uygulama topluluklarını birbirine bağlamak için de özel bir sistem ağı kurarak pek çok avantaj sağlayacak.

Kentsel ağlar tarafından şehirlerde risk azaltma ve dirençlilik oluşturma girişimlerini değerlendirmek, planlamak ve uygulamak için üç aşamalı dirençlilik ve rehberlik imkanı ile yol haritası sunmayı kolaylaştıracak programın online ortamda ve yerinde çalışmalar yaparak sürdürülebilir olması hedefleniyor.

ANKA / Güncel