Ankara Büyükşehir Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin cadde ve bulvarlarının yanı sıra merkez ve ilçelerdeki tüm mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı boyunca Başkent 153, ASKİ, Ankara İtfaiyesi ve Ankara Zabıtası 7/24 esasına göre çalışacak.

EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek. Arife günü dahil olmak üzere Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda bir olmak üzere 7 solo EGO otobüsüyle 08.00-18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.

Bayramın birinci günü Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren 14 satış noktası, 421 Halk Ekmek satış büfesi ise bayram süresince kapalı olacak.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü Başkent Market'in GİMAT, Batıkent, Kızılay, Etimesgut ve Mamak (Şafaktepe) şubeleri hizmet vermeye devam edecek.