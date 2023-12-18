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Ankara Büyükşehir Belediyesi Atıl Durumdaki TIR Dorsesini Afet Bölgelerine Müdahale İçin Kullanacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda olan TIR dorsesini Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü. Dönüştürülen araç, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda tanıtıldı. Afet İşleri Dairesi Başkanı Özkan Erel, Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu belirterek afetlere her zaman hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) atıl durumda olan TIR dorsesini afet bölgelerine müdahale için, Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü. Dönüştürülen araç Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda tanıtıldı. Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu kaydeden Afet İşleri Dairesi Başkanı Özkan Erel "Bunun bilinciyle afetlere her zaman hazırlıklı olmak zorundayız" dedi. İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri ise, "Kriz kumanda dediğimiz anında diğer birimlerimizle entegre olacak bir komuta merkezinin ihtiyacı hasıl oldu. Bu eksiği kendimiz kapatmak istedik" diye konuştu.

ABB'nin afet bölgelerine müdahale için, atıl durumda olan tır dorsesini dönüştürerek yaptığı Gezici Afet Koordinasyon Merkezi Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda bugün tanıtıldı. İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, "Deprem gerçeğiyle yaşamak zorundayız. 6 Şubat'ta ülkemizin 11 ilini etkileyen deprem felaketinde ABB tüm birimleriyle başta arama kurtarma ekipleri olmak üzere ilk dakika olay yerine seyretmiştir. Ancak eksiğimiz vardı. Kriz kumanda dediğimiz anında diğer birimlerimizle entegre olacak bir komuta merkezinin ihtiyacı hasıl oldu. Bu eksiği kendimiz kapatmak istedik" dedi.

Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu kaydeden Afet İşleri Dairesi Başkanı Özkan Erel ise "Bunun bilinciyle afetlere her zaman hazırlıklı olmak zorundayız" dedi. Afetlere karşı önlemlerin alınması zorunluluğuna değinen Erel, Belediye olarak eylem planlarını yaptıklarını ve bunların onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Erel, "Bu planımızı tatbikatlarla, eğitimlerle canlı tutmak zorundayız. Bu da onlardan birisi. Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığımızın kendi öz kaynakları ile yaptığı, iki ay gibi bir sürede yaptığı, saha kontrol koruma aracımız hazır durumda" diye konuştu. Erel son olarak, "Afete hazır toplum geleceğe hazır toplum demektir" dedi.

Aracın son teknolojilerle donatıldığını belirten Erel, "15-20 dakika gibi kısa bir sürede alanda kurup hemen orada koordinasyonu sağlayarak afetlere müdahale etme şansımızı arttırıyoruz" ifadelerini kullandı. Erel, aracın 20 kişilik bir kapasitesi olduğu bilgisini de paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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