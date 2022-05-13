Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Anıtkabir Çevresinin 10 Katlı İnşaata Açılması İddiaları Gerçek Dışıdır'

ANKARA (ANKA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığına dair yapılan paylaşımlar ile ilgili açıklama yaptı. Vatandaşlardan gelen itirazların değerlendirilip, söz konusu parseldeki yapı yüksekliğinin 5 kat olarak onaylandığının belirtildiği açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara'ya hizmet etmeyi sürdürecektir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığı iddialarına, "Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açılması iddiaları gerçek dışıdır" başlıklı bir açıklama ile yanıt verdi. Söz konusu parselde herhangi bir plan değişikliği yapılmadığının vurgulandığı açıklama şöyle:

"Belirtilen parselde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sayın Mansur Yavaş döneminde, 7221 sayılı yasa gereği kat yüksekliği belirlenmesi dışında, herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır.

Söz konusu parselin önceki dönemlerde onaylanarak yürürlüğe giren imar planında yapı yüksekliği 'serbest' iken, yeni dönemde en çok 7 katla sınırlandırılmasını içeren imar planı değişikliği Çankaya Belediyesi Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları ile onaylanmıştır.

7 katla sınırlandırılan plan değişikliği işlemine bir aylık askı süresinde vatandaşlarca itirazlarda bulunulmuştur.

Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlardan gelen itirazları değerlendirmiş, Belediye Meclisi'ne konuyu 7 kat olarak değil, 5 kata indirilmesinin uygun olacağı şeklinde sunmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi söz konusu parseldeki yapı yüksekliğini 5 kat olarak onaylamıştır.

Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının ilan-askı işlemleri Çankaya Belediyesi tarafından yürütülecektir.

Süreci şeffaf bir biçimde paylaşmamıza rağmen özellikle bazı çevrelerin 'bu parsele gökdelen dikiliyor', 'Anıtkabir'in silueti bozuluyor' şeklinde yaptığı açıklamaları iyi niyetli bulmuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara'ya hizmet etmeyi sürdürecektir. "