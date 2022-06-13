Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Akyurt sel felaketi bölgesinde 131 araç, 501 personelle gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın mağduriyetleri ile teyakkuz halinde ilgileniyor, yaraları birlikte sarıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında 4 vatandaş yaşamını yitirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Akyurt'ta yaptığı inceleme sonrasında afetle ilgili kurtarma çalışması yürüten kurumların isimlerini sayarken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) bahsetmedi.

"YARALARI BİRLİKTE SARIYORUZ"

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada bir video paylaşarak ABB ekiplerini yürüttüğü çalışmaları anlattı. "Akyurt sel felaketi bölgesinde 131 araç, 501 personelle gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın mağduriyetleri ile teyakkuz halinde ilgileniyor, yaraları birlikte sarıyoruz" notu ile paylaşılan videoda yurttaşların sel felaketinden kurtarılma anları ve belediye ekiplerinin çalışmaları yer aldı.

ANKA / Güncel