Ankara Büyükşehir Belediyesi, 450 Parkta 7/24 Temizlik ve Bakım Çalışması Yürütüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, Başkentliler tarafından yoğun olarak kullanılan prestij parklar başta olmak üzere toplam 450 parkta 920 personel ile 7/24 temizlik ve bakım çalışması yürütüyor. ANFA Peyzaj ekipleri havaların sıcak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yeşil alanlarda temizlik, sulama, ilaçlama, gübreleme ve yabani ot temizliği çalışmalarını herhangi bir aksaklığa yer vermeden program dahilinde yoğun şekilde 7/24 sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, Başkentliler tarafından yoğun olarak kullanılan prestij parklar başta olmak üzere toplam 450 parkta 920 personel ile 7/24 temizlik ve bakım çalışması yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e doğa ile iç içe yeni yeşil alanları kazandırırken; merkez ve çevre ilçelerde bulunan mevcut yeşil alanların kapsamlı bakımı ve temizliği için de yoğun mesai harcıyor.

ANFA Peyzaj ekipleri havaların sıcak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yeşil alanlarda temizlik, sulama, ilaçlama, gübreleme ve yabani ot temizliği çalışmalarını herhangi bir aksaklığa yer vermeden program dahilinde yoğun şekilde 7/24 sürdürüyor.