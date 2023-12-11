Ankara Büyükşehir Belediyesi 4,5 Yılda 80 Bine Yakın Hayvana Kısırlaştırma İşlemi Uyguladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4,5 yılda 80 bine yakın sahipsiz hayvana kısırlaştırma işlemi uygulandığını duyurdu. ABB ile Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) arasında yapılan işbirliği protokolü doğrultusunda Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışması gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4,5 yılda 80 bine yakın sahipsiz hayvana kısırlaştırma işlemi uygulandığını duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABB ile Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda başkent genelinde hizmet veren 13 özel hayvan hastanesiyle birlikte Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Bu projenin, Türkiye'de ilk kez ABB tarafından hayata geçirildiği, ihaleyi alan firmanın ise bir yıl sonra zarar ettiği gerekçesiyle sözleşmeden tek taraflı çekildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu konuda yeni ihale çalışmalarına 1 Kasım 2023'te başlanmış olup 5 Ocak 2024'te ihalesi yapılacaktır. Bu süreçte belediye ekiplerimizin çalışması aralıksız olarak devam etmektedir. Her geçen gün sayısı artmakla birlikte 4,5 yılda 79 bin 714 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uygulanmıştır. Eski dönemden yaklaşık 3 kat fazla kısırlaştırma yapılmıştır. İlçe belediyelerinin uygulamaları ile toplam sayı 100 binin üzerine çıkmıştır. Bu oranların dışında yer alan tüm paylaşım ve haberler gerçek dışıdır."